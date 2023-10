Casamento de bilionário em Fernando de Noronha contou com estrela de Hollywood e paraquedas

O casamento entre Laura Fiuza e Henrique Dubugras foi celebrado no último sábado 7, em Fernando de Noronha, arquipélago vulcânico localizado a cerca de 350 quilômetros da costa do Nordeste brasileiro. Porém, a festa teve início na quarta-feira 4.

A cerimônia realizada no sábado contou com a presença de celebridades de Hollywood, como a atriz norte-americana Kiernan Shipka (que atuou em O Mundo Sombrio de Sabrina, e atualmente protagoniza Dezesseis Facadas). A modelo norueguesa Frida Aasen também foi um dos convidados ilustres da festa. Henrique realizou um salto de paraquedas.

Convidados ilustres

Tommy Chiabra (empresário da Neat Burger e Royal Yacht), Robert Vis (MessageBird) e Samuel Saba (Infinity Group) foram alguns dos empresários convidados para a festa de casamento na ilha brasileira. O produtor musical Blake Slatkin também marcou presença em Fernando de Noronha.

Allex Cardoso, o maquiador da noiva, publicou no seu perfil no Instagram as roupas e o visual de Laura. O destaque vai para o vestido da noiva.

Quem é Henrique Dubugras, noivo de Laura Fiuza

Henrique, o noivo, é um dos fundadores da Brex, empreendimento que oferece serviços de cartão de crédito e programa de pontos para startups. Em 2022, o empresário havia entrado para a lista da Forbes, na posição 1.929; mas saiu do ranking em 2023.

Quem é Laura Fiuza

Laura, a noiva, formou-se na Universidade do Sul da Califórnia e fez mestrado em ciência da computação na Universidade de Stanford — onde possivelmente conheceu Henrique, que havia começado o curso, mas não concluiu.

Numa postagem no Facebook, Laura diz que começou a namorar o empresário em 2018.

De acordo com o seu perfil no Linkedin, Laura já passou por três empresas do Vale do Silício: Y Combinator, Replit e OpenSea — esta é um marketplace para NFTs e criptoativos. Não está claro onde ela atua no momento. No Instagram, o perfil da jovem não é aberto ao público.