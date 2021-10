Caso Prevent: Ministério Público de SP pede fim do kit covid

O Ministério Público de São Paulo elaborou ontem, sexta-feira 15, um Compromisso de Ajustamento de Conduta em que pede à operadora de saúde Prevent Senior a interrupção da distribuição do kit covid a pacientes, a proibição de trocar o CID (Classificação Internacional de Doenças) dos doentes dos hospitais da rede e a contratação de um ombudsman, responsável por mediar reclamações e sugestões de beneficiários da operadora.

O documento foi entregue ontem aos donos da Prevent Senior, Fernando e Eduardo Parrillo, e aos advogados da empresa, que se comprometeram a analisar os termos e dar uma resposta até a próxima sexta-feira, 22.

Em nota, a Prevent Senior informou que “considerou positiva a reunião e avaliará a proposta apresentada” pela Promotoria.

Termo de Conduta

Segundo o termo elaborado pela Promotoria de Saúde, o kit covid inclui os seguintes medicamentos: cloroquina, hidroxicloroquina, flutamida, etarnecept, azitromicina, oseltamivir, ivermectina, nitazoxanida, colchicina, zinco, corticoides, vitaminas e anticoagulantes.

Além disso, o MP pede que não seja alterado o código de diagnóstico da doença, o CID, em pacientes atendidos na rede e que sejam incluídos no atestado de óbito todas as doenças e causas que levaram a pessoa à morte.

Quanto ao ombdusman, caberá à operadora indicar um profissional, com mandato de dois anos renovável por mais dois, e remunerado pela Prevent. A indicação deverá ter anuência do MP, da Associação Paulista de Medicina e Sindicato dos Médicos de São Paulo.

Autonomia médica

Em entrevista à Revista Oeste, o médico e presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro, defendeu a autonomia médica e disse que há entidades querendo usurpar a competência dos profissionais da saúde, que estão na linha de frente do combate à covid-19.

“Chegamos à conclusão de que querem nos calar. Querem impor uma narrativa e determinar o que o CFM tem de fazer, sem levar em conta o que os médicos pensam”, disse. “Se você quer discutir a eficácia da hidroxicloroquina e ivermectina no tratamento da covid, a discussão é legítima. Até o momento, não há comprovação de que funciona, nem de que não funciona. Agora, dizer que hidroxicloroquina e ivermectina matam, para quem é médico, mais parece uma piada. E quando isso vem da boca de um médico, beira ao escárnio.”

A respeito dos medicamentos do kit covid listados no termo pela Promotoria de Saúde, o médico clínico geral e doutor em imunologia Roberto Zeballos diz que o uso de corticoides e anticoagulantes é “uma unaminidade no mundo inteiro” no combate à covid e “não fez sentido” proibir a prescrição desses remédios.

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP), em sua conta no Twitter, se manifestou a favor da autonomia do médico: