CBF critica Anvisa e diz ter ficado ‘surpresa’ com interrupção de Brasil x Argentina

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nota no domingo 5 se manifestando contra a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de interromper o jogo entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, por questões sanitárias. Mais tarde, a partida acabou sendo suspensa pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

Como noticiamos, a Argentina havia sido notificada pela Anvisa sobre a presença de quatro jogadores da equipe que vieram da Inglaterra: Emiliano Martínez e Buendía (que jogam no Aston Villa) e Cristian Romero e Lo Celso (Tottenham). Os atletas não fizeram a quarentena obrigatória de 14 dias determinada pelas autoridades sanitárias para pessoas que venham do Reino Unido ao Brasil.

“A CBF defende a implementação dos mais rigorosos protocolos sanitários e os cumpre na sua integralidade. Porém, ressalta que ficou absolutamente surpresa com o momento em que a ação da Agência Nacional da Vigilância Sanitária ocorreu, com a partida já tendo sido iniciada, visto que a Anvisa poderia ter exercido sua atividade de forma muito mais adequada nos vários momentos e dias anteriores ao jogo”, diz a entidade na nota.

No comunicado, a entidade afirma ainda que, “em nenhum momento, por meio do presidente interino, Ednaldo Rodrigues, ou de seus dirigentes, interferiu em qualquer ponto relativo ao protocolo sanitário estabelecido pelas autoridades brasileiras para a entrada de pessoas no país”. “O papel da CBF foi sempre na tentativa de promover o entendimento entre as entidades envolvidas para que os protocolos sanitários pudessem ser cumpridos a contento e o jogo fosse realizado.”

