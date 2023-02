Um grupo criminoso invadiu uma concessionária de veículos no bairro Guararapes, em Fortaleza, e roubou 13 carros, a maioria de luxo. O caso, que aconteceu na segunda-feira 13, foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. O bando chegou à loja na caçamba de uma caminhonete, quase no fim do dia.

Segundo as informações da polícia, um dos bandidos, que seria conhecido do proprietário da concessionária, chegou na companhia de outros ladrões. Eles renderam um vendedor que manobrava um veículo no pátio da concessionária. “Eles conseguiram pegar algumas chaves de carros com esse vendedor e começaram a testar nos veículos. Depois, conseguiram outras chaves que estavam em outro veículo”, informou o representante da empresa no boletim de ocorrência.

O bando conseguiu pegar 13 veículos da concessionária. Ao todo, segundo o estabelecimento, os carros estão avaliados em cerca de R$ 1 milhão. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, sete veículos foram localizados pela polícia. Até o momento, oito homens foram identificados e presos em flagrante por roubo.

-Publicidade-

A investigação do caso está a cargo da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas, unidade que segue realizando buscas para identificar outros envolvidos no crime.