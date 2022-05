China suspende importação de frigoríficos brasileiros

Além das unidades brasileiras, a China interrompeu as compras de frigoríficos russos e uruguaios | Foto: Public Domain/Pikepro

As interrupções atingem quatro unidades da JBS e da Marfrig

A China suspendeu temporariamente as importações de carne bovina produzida em quatro frigoríficos brasileiros. As plantas são da JBS e da Marfrig. A informação foi confirmada pela Administração-Geral de Alfândegas da China (GACC) na terça-feira 24.

Além das unidades brasileiras, a China interrompeu as compras de frigoríficos russos e uruguaios. O GACC não explicou os motivos para a suspensão nem deixou claro se as compras serão retomadas automaticamente após o prazo dos embargos estabelecidos. As suspensões mais recentes foram adotadas por causa da identificação de traços de covid nas cargas.

A unidade da Marfrig em Promissão, no interior de São Paulo, teve as importações suspensas por quatro semanas a partir de ontem. Em abril, a mesma planta já havia sofrido embargo de uma semana.

-Publicidade-

Outra planta que já havia sido suspensa foi a de Várzea Grande, em Mato Grosso, também da Marfrig. A nova suspensão valerá por sete dias.

Dois frigoríficos da JBS também tiveram a aceitação de declarações de importação de carne bovina suspensas pela China por uma semana. A unidade de Senador Canedo, em Goiás, e de Lins, em São Paulo. Elas não haviam sido embargadas recentemente.