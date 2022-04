Cidade do Rio de Janeiro tem 85% de taxa de ocupação dos hotéis

A taxa de ocupação dos hotéis da cidade do Rio de Janeiro atingiu 85% na quarta-feira 20, o primeiro dia do Carnaval fora de época que ocorre este ano. O levantamento é da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih), que fez a pesquisa junto às unidades estaduais.

Com o impulso dado pelos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, as reservas na capital fluminense podem ultrapassar 90% durante o feriado.

A maior parte dos turistas estão hospedados na zona sul e na zona oeste do Rio, nos bairros do Leblon, Ipanema, Copacabana, Flamengo e Barra da Tijuca, de acordo com o portal da CNN Brasil. Segundo a Abih, há o predomínio de visitantes domésticos, com muitos deles vindos de outros estados.

Na cidade de São Paulo, a taxa de ocupação dos hotéis ficou em 40%, apesar dos desfiles no Sambódromo do Anhembi. Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, também na região sudeste, a associação espera que a taxa chegue a 60%.

Regiões Nordeste e Sul

Em relação a região Nordeste, os números são menos otimistas que as projeções na capital fluminense. O desempenho deve ser afetado pelo custo do transporte aéreo. Maceió, capital de Alagoas, está com quase 80% de ocupação. Em Recife (PE), a expectativa é de ultrapassar 70%. Em Natal (RN) e em Aracaju (SE) cerca de 60% dos quartos estão reservados. Em Fortaleza (CE) a ocupação é de entorno de 50%.

A taxa de ocupação dos hotéis de Florianópolis, deve chegar a 65%. Já em Porto Alegre (RS) a expectativa é que pelo menos a metade dos quartos esteja ocupada.

