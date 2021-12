Cidades atingidas pelas chuvas começam a receber auxílio-gás no dia 27

O governo federal vai pagar o auxílio-gás a 108 mil famílias que moram em municípios do país assolados pelas fortes chuvas nas últimas semanas. Ao todo, 100 cidades da Bahia e de Minas Gerais serão beneficiadas – todas elas decretaram estado de calamidade pública.

O valor do auxílio é de R$ 52. Em média, um botijão de 13 quilos custa cerca de R$ 100. As famílias que receberão o benefício estão cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) e têm renda de um salário mínimo – os valores podem ser sacados nas agências da Caixa Econômica Federal.