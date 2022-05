Cineasta Breno Silveira, de Dois Filhos de Francisco, morre aos 58 anos

O cineasta Breno Silveira, de 58 anos, morreu na manhã deste sábado, 14. Segundo a Conspiração Filmes, produtora da qual era sócio, Silveira estava filmando em Limoeiro, no interior de Pernambuco, quando teve um mal súbito.

Silveira chegou a ser socorrido, mas a parada cardíaca foi irreversível. Era o primeiro dia de gravações do filme Dona Vitória, estrelado por Fernanda Montenegro.

Em 2005, Silveira dirigiu Dois Filhos de Francisco, o filme mais assistido daquele ano, com mais de 5 milhões de espectadores. O longa chegou a obter o posto de maior sucesso do cinema nacional, batendo Carandiru, de Hector Babenco.

A história da dupla de sucesso Zezé Di Camargo e Luciano recebeu mais dez indicações ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, inclusive na categoria de melhor filme. Levou a melhor em quatro categorias.

O início

Formado pela École Louis Lumière, de Paris, o cineasta teve sua primeira experiência como diretor de fotografia em 1995 no longa Carlota Joaquina: Princesa do Brasil. Em 2000, foi diretor de fotografia do filme Eu Tu Eles, que chegou a ser selecionado para participar da mostra “Um Certo Olhar”, do Festival de Cannes.

Outras produções famosas de Breno Silveira são Gonzaga: de pai para filho (2012) e Era uma vez (2008). No ano passado, Silveira estreou Dom, uma série de ficção inspirada nas invasões de prédios feitas por uma gangue liderada pelo “bandido gato”, no Rio de Janeiro.