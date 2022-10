CNJ suspende pagamento bilionário a magistrados do TJ de Minas

O ministro Luís Felipe Salomão, corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), determinou nesta sexta-feira, 21, a suspensão de pagamentos, a título de vantagens pessoais, para juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

As verbas, retroativas a 2006, chegavam a R$ 5 bilhões, de acordo com reportagem publicada pelo portal UOL. Segundo o presidente do TJ mineiro, Arthur Carvalho, no montante estavam incluídas verbas como adicional por tempo de serviço e quinquênios. Parte dos R$ 5 bilhões já foi paga aos magistrados em 1º de outubro, mas o montante já depositado não foi informado.

Em nota, o CNJ informou que a decisão foi tomada para atender a um pedido de providências no qual o TJMG solicitava ao CNJ autorização para pagar “eventuais direitos pecuniários de magistrados” provenientes das decisões proferidas em duas ações julgadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Essas ações julgaram procedentes pedidos para afastar os membros da magistratura estadual da regra do subteto remuneratório, permitindo que juízes e desembargadores recebessem, agora, parcelas não pagas, porque incidiam no teto.

Ao determinar a suspensão dos pagamentos, o corregedor requisitou que o TJMG envie a ata, a transcrição e as notas taquigráficas das sessões plenárias do Órgão Especial da Corte que trataram do tema. “Os expressivos valores envolvidos no presente caso demandam postura precavida e, possivelmente, submissão da questão ao entendimento do colegiado”, afirmou Salomão, na decisão.

A Associação dos Magistrados de Minas (Amagis) disse que o recebimento das verbas não criará “supersalários” e que se trata de um “direito adquirido” da categoria.

Já o subprocurador-geral do Ministério Público no Tribunal de Contas da União (TCU), Lucas Rocha Furtado, encaminhou ofício ao procurador-geral do Ministério Público de Contas de Minas Gerais, para analisar eventuais providências cabíveis.