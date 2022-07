CNN Brasil enfrenta surto de diarreia por água contaminada

A redação da CNN Brasil, na capital paulista, enfrenta um surto de diarreia causado pelo parasita giardíase, um verme raro que causa, vômito, cólicas, flatulências e arrotos. Cerca de 100 funcionários foram infectados.

Os primeiros casos vieram à tona em abril deste ano. O problema, contudo, se agravou na semana passada, quando duas âncoras foram substituídas às pressas durante o plantão de fim de semana.

Exames médicos mostraram que o surto de diarreia se espalhou em virtude de contaminação na água. Segundo os resultados preliminares, uma das possibilidades é que a contaminação tenha ocorrido por fezes de pombo.

O caso gerou revolta nos bastidores, visto que apenas na terça-fera 19, depois de três meses, foi feito um trabalho para tentar identificar o problema.

Outros nomes que aparecem no ar também foram contaminados. Entre eles, estão Tainá Falcão, Roberta Russo, Muriel Porfiro e William Waack, informou o portal de notícias especializado Notícias da TV.

Comunicado interno sobre o surto de diarreia

“A CNN faz manutenção e limpeza recorrente de todas as áreas do escritório e tem diligentemente aumentado a frequência da assepsia de ar-condicionado, filtros de água e de superfícies, com disponibilização de álcool em gel em todas as mesas.

Para se sentirem mais seguros, vamos momentaneamente disponibilizar água mineral engarrafada em nosso escritório e na WeWork. Adicionalmente, solicitamos um posicionamento para o condomínio sobre o estado atual das estruturas comuns, uma vez que nossos colaboradores também utilizam outras áreas do prédio.

Para implementação dessas medidas, contamos com a orientação do hospital Albert Einstein, nosso parceiro na área da saúde. Como prevenção, vamos interromper momentaneamente o uso da pia da copa, área apontada por eles como recorrentemente de maior risco.

Vale salientar a importância da higienização frequente das garrafas e canecas de uso pessoal antes do consumo e do reabastecimento de água. Contamos com a compreensão e colaboração de todos e reiteramos que a saúde e a proteção dos nossos colaboradores são nossa prioridade”.

