Com promessa de ‘Rota na rua’, PM monitora assaltos na Paulista

Os furtos e os roubos de celulares viraram um problema a mais para a segurança da cidade de São Paulo nos últimos anos. Esses crimes aumentaram no ano passado em comparação com períodos anteriores, mas a promessa da Secretaria de Segurança Pública (SSP) é acabar com as quadrilhas que praticam os delitos. Em 2022, o centro de São Paulo chegou a registrar 90 roubos de celulares por dia. A ideia é ter apoio da Rota na região.

No início da sua gestão, o secretário Guilherme Derrite prometeu aumentar a fiscalização da Polícia Militar para coibir esses crimes, principalmente na região central da capital. Uma das promessas foi tornar a Rota — Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar — mais presente na Avenida Paulista, um dos cartões-postais de São Paulo. “Implantar o patrulhamento nos horários de maior vulnerabilidade, para dar um recado mais efetivo aos criminosos”, disse Derrite.

Segundo um levantamento obtido por Oeste com a Polícia Militar, nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, 74 suspeitos foram detidos na região da Avenida Paulista. Do total, 11 eram procurados da Justiça. No mesmo período, pelo menos 30 celulares foram recuperados.

De acordo com a SSP, o policiamento na região foi intensificado com viaturas do batalhão territorial, com um aumento de PMs ao longo do trecho da avenida. Já a atuação dos policiais do Choque na área acontece mediante o planejamento de operações com base nos índices criminais.

Atuação no Carnaval

No Carnaval, a atuação da polícia no Estado de São Paulo fez o número de registro de ocorrências de roubos ou furtos de celulares desabar para uma mínima histórica. Conforme levantamento da SSP, no período foram quase 3,5 mil ocorrências, 40% a menos do que o registrado em 2020 (5,4 mil). A polícia conseguiu recuperar quase 600 aparelhos.

No início de fevereiro, portanto, antes do Carnaval, a polícia efetuou a prisão de quase 1,1 mil pessoas procuradas pela Justiça suspeitas de crimes de roubo ou furto; foi a maior quantidade em uma ação nos últimos 40 anos.

Conforme a SSP, os números refletem a atuação das polícias em todo o Estado. “As prisões realizadas anteriormente, desde o início da gestão, impactaram na Operação Carnaval”, avaliou o comandante da PM, coronel Cássio de Freitas.