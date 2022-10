Congonhas é liberado depois de nove horas

Depois de uma paralisação que demorou quase dez horas, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, foi liberado, parcialmente, às 22 horas. A pista principal ficou interditada, em razão de um avião de pequeno porte cujo pneu estourou. A demora para a retirada da aeronave ocorreu porque não havia equipamentos adequados.

Na manhã desta segunda-feira, 10, vários voos também foram cancelados e o aeroporto tenta restabelecer a situação. Companhias aéreas transferiram passageiros para outros aeroportos.

Áudio que circula em grupos de pilotos sugere que o pneu estourou no momento do pouso porque houve uma tesoura de vento (mudança brusca de direção e velocidade do vento em uma curta distância), mais uma falha no freio.

Conforme a Infraero, 73 voos que partiriam do aeroporto foram cancelados, assim como 67 que chegariam a ele. A aeronave já foi retirada da pista. Nela, havia cinco pessoas, que não ficaram feridas com o incidente.

Após o ocorrido, a pista auxiliar foi liberada para a aviação executiva, enquanto a principal permaneceu interditada para a retirada da aeronave, provocando efeito cascata no tráfego aéreo, com vários voos sendo cancelados.

O Aeroporto de Congonhas é o segundo com maior tráfego de passageiros do país e tem a rota mais movimentada do Brasil, que é a ponte aérea com o Rio de Janeiro, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil.

