Construção civil tem o maior número de trabalhadores desde 2016

O número de trabalhadores na construção civil atingiu o maior patamar desde julho de 2016. A atividade é a que mais tem gerado oportunidades de trabalho no país desde a queda acentuada de vagas em 2020, no início da pandemia de covid-19, com o isolamento social.

A quantidade de pessoas que trabalham na construção subiu 30% nos últimos dois anos. No total, segundo o IBGE, o Brasil tinha 7,4 milhões de pessoas trabalhando no setor de construção no trimestre encerrado em maio — bem acima dos 5,5 milhões de dois anos atrás, quando a economia era afetada por uma onda de demissões em consequência da pandemia.

O número vem se mantendo ao redor desse patamar desde o fim do ano passado. Os dados são da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios divulgados na semana passada pelo IBGE.

A construção civil foi um dos setores responsáveis por reduzir a taxa de desemprego no país, que chegou a 9,8% em maio. O volume de carteiras assinadas atingiu 280 mil em maio, num total de 42 milhões de vínculos formais de emprego. Pela primeira vez em seis anos, o índice de desempregados ficou abaixo de dois dígitos.

