CoronaVac: efetividade contra mortes fica em 35% para maior de 90 anos

A conclusão é de um estudo liderado por cientistas brasileiros que avaliou o uso do imunizante na vida real

A efetividade da CoronaVac para a prevenção de mortes por covid-19 é de 35,4% na faixa etária acima dos 90 anos. A conclusão é de um estudo liderado por cientistas brasileiros. A pesquisa comparou a eficácia na vida real do imunizante da chinesa Sinovac com a vacina da AstraZeneca/Oxford, cuja taxa de proteção foi maior e atingiu 70,5%.

Para a população com idade entre 80 anos e 89 anos, a prevenção de mortes chegou a 67,3% para a CoronaVac e 91,2% para a AstraZeneca.

O trabalho avaliou 60,5 milhões de brasileiros que receberam doses das vacinas de 18 de janeiro a 30 de junho de 2021.

A efetividade geral das vacinas

O estudo também verificou a eficácia geral das vacinas, mensurada para toda a população.

Para o ciclo completo da AstraZeneca, houve redução de 70% do risco de infecção, 86,8% de hospitalização, 88,1% de internação em UTI e 90,2% de morte. Já a imunização parcial, feita com apenas uma dose, diminuiu em 32,7% do risco de infecção, 51,7% de hospitalização, 53,6% de internação em UTI e 49,3% de morte.

Duas aplicações da CoronaVac baixaram 54,2% das infecções, 72,6% das hospitalizações, 74,2% das internações em UTI e 74% das mortes. A imunização parcial fez cair 16,2% das infecções, 26,5% das hospitalizações, 28,1% das internações em UTI e 29,4% das mortes.