Corrida por ouro leva grupo a encontrar sítio arqueológico em Mato Grosso

Em busca de ouro, um grupo de cerca de 200 pessoas descobriu “objetos ancestrais” acidentalmente, em Mato Grosso, depois de escavar uma área em Colniza, no interior do Estado, na terça-feira 30.

Segundo a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Sinfra) de Mato Grosso, o local pode ser considerado um sítio arqueológico, em virtude dos achados, entre eles, louças antigas e outros itens de povos antigos. A pasta descartou a existência de ouro na região.

Boato que levou à descoberta do sítio arqueológico em Mato Grosso

O boato começou a circular no domingo 28, quando trabalhadores asfaltavam estradas da região e encontraram “pedras douradas”. A informação se espalhou rapidamente entre os 40 mil habitantes da cidade.

A área de escavação, de cerca de 500 metros, foi isolada pela fiscalização ambiental. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que já atua, com o Ministério Público de Mato Grosso, para remover as pessoas do local, onde estavam irregularmente.

Conforme a Sesp, o Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional já foi acionado, e a obra vai continuar depois da liberação. Os materiais encontrados vão ser recolhidos pelo Instituto.

