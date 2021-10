Covid-19: Brasil passa de 1 milhão de vacinados com dose de reforço

Público prioritário foi escolhido em razão do riscos de formas graves da doença | Foto: Governo do Estado de São Paulo

A vacinação contra a covid-19 com a dose de reforço já alcançou 1.105.868 de brasileiros. O dado é do Ministério da Saúde (MS). De acordo com a pasta, a marca de 1 milhão foi ultrapassada em 2 de outubro, “em duas semanas” da aplicação extra do imunizante.

O ciclo do reforço vacinal está sendo realizado em idosos acima de 60 anos, imunossuprimidos e profissionais de saúde. O MS afirma que o público escolhido como prioritário para a dose extra está entre “os grupos com mais riscos de acometimento pelas formas graves e óbitos causados pela doença”. O órgão destaca que a aplicação é feita preferencialmente com o imunizante da Pfizer.

-Publicidade-

Leia também: “Fiocruz: Há fortes motivos para se acreditar no fim da pandemia no começo de 2022”