Covid-19: Brasil tem maior queda da média de mortes desde o início da pandemia

Na terça-feira 9, o Brasil registrou a maior queda na média móvel de mortes por covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, a média móvel diária de óbitos para duas semanas registrou queda de pouco mais de 30% no Brasil. É a maior redução do índice desde o começo da pandemia, que ontem ficou em 250.

A contar do pico da pandemia, em 19 de abril, as mortes diárias caíram cerca de 92% no país, afirma a pasta — ontem foi o terceiro dia consecutivo com queda no indicador de média móvel.

A contagem de contaminações por covid-19 está em 21,8 milhões de habitantes no Brasil. Deles, 21,1 milhões estão curados, 609 mil morreram e 104 mil seguem em tratamento.

-Publicidade-

Leia também: “A evolução da doença no Brasil e no mundo”, painel de Oeste sobre a pandemia