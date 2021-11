Covid-19: Brasil ultrapassa marca de 117 milhões de vacinados

Número corresponde a quase 55% do total da população do país e mais de 72% dos adultos

O Brasil superou no domingo 31 a marca de 117 milhões de pessoas totalmente vacinadas contra a covid-19 — ou seja, que receberam as duas doses ou a dose única dos imunizantes. O número corresponde a quase 55% do total da população do país. Os dados são fornecidos pelas secretarias municipais e estaduais de Saúde.

Até o momento, quase 155 milhões de brasileiros foram vacinados com a primeira dose (72,5% da população), enquanto 8,6 milhões receberam a dose de reforço. Entre sábado 30 e domingo 31, quase 1,3 milhão de pessoas completaram o esquema vacinal contra a covid-19 — 1,28 milhão tomaram a segunda dose e 4,5 mil, a dose única.

Considerando somente a população adulta do país, mais de 95% já tomaram a primeira dose e 72,2% estão totalmente imunizados, com as duas doses ou a dose única.

No ranking dos países que mais aplicaram vacinas contra a covid-19 até aqui, o Brasil aparece na quarta colocação em números absolutos, com mais de 272 milhões de doses. O país está atrás apenas de China (2,27 bilhões), Índia (pouco mais de 1 bilhão) e Estados Unidos (mais de 420 milhões), de acordo com dados do site Our World in Data. Clique aqui para acessar o painel de Oeste com todos os dados sobre a evolução da doença no Brasil e no mundo.

