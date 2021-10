Covid-19: SP iguala MS no topo da lista de Estados com mais imunizados

São Paulo alcançou no sábado 2 o Mato Grosso do Sul no topo do ranking dos Estados com o maior percentual da população vacinada com as duas doses contra a covid-19. Ambos agora aparecem com quase 58% de pessoas totalmente imunizadas contra a doença causada pelo novo coronavírus (57,85%, mais precisamente).

Em todo o Brasil, o índice já se aproxima dos 44% da população totalmente vacinada (mais de 93 milhões de pessoas).

Até o momento, praticamente 70% dos brasileiros já receberam pelo menos uma dose do imunizante (o que corresponde a mais de 147 milhões de pessoas). Proporcionalmente, São Paulo também lidera neste quesito, com quase 80% de vacinados.

