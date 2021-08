Covid-19: UFMG pede autorização para testar vacina em humanos

Nesta sábado, 31, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou que recebeu a solicitação para o início dos testes em humanos da SpiNTec — uma vacina experimental contra a covid-19 desenvolvida por uma parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Fundação Ezequiel Dias, vinculada ao governo mineiro.

Leia também: “Doria anuncia solicitação para uso da CoronaVac em crianças e adolescentes”

O pedido é para os estudos de fase um e dois. A proposta da UFMG prevê a participação de 40 voluntários na primeira etapa e entre 150 e 300 na segunda.

-Publicidade-

De acordo com o G1, os convocados serão escolhidos entre pessoas que tenham completado o ciclo vacinal com a CoronaVac há pelo menos seis meses — o intuito é avaliar a resposta imunológica do organismo à terceira dose de um imunizante. A expectativa é que o produto esteja disponível em 2022, quando toda a população do Brasil já estiver vacinada contra a doença.

Os documentos entregues à Anvisa reúnem as informações sobre o desempenho da SpiNTec em testes pré-clínicos realizados em camundongos humanizados — com comportamento imunológico similar ao humano.