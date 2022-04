Covid: 97% dos contaminados estão curados no Brasil

No Brasil, 97% das contaminações pelo coronavírus resultaram em cura. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, até o domingo 24, eram 30 milhões de registros da doença e 29 milhões de recuperados. Ontem, a quantidade de doentes em tratamento no país fechou em 302 mil, a menor desde 11 de janeiro de 2022.

Conforme as informações do site Worldometers, a proporção de recuperados no mundo está em 90%. São cerca de 460 milhões de curados em quase 510 milhões de contaminados. Ou seja: a relação curados/doentes no Brasil está acima da mundial.

No Estado com a maior população do país, São Paulo, cerca de 450 pacientes precisavam de leitos de UTI no domingo. No pico de ocupação, em 2 de abril de 2021, esse número chegou a 13 mil, segundo os dados do governo estadual.

Primeiras contaminações pelo coronavírus

Os registros da covid-19 no Brasil pela Pasta da Saúde começaram no fim de fevereiro de 2020. Os primeiros pacientes moravam em municípios paulistas.

Em dezembro de 2019, uma nova doença começou a chamar a atenção nos hospitais de Wuhan, na China. O primeiro médico a diagnosticar a novidade, a covid-19, foi o Dr. Li Wenliang, em 30 de dezembro daquele mês. O governo chinês tentou desmenti-lo. E ele morreu com o coronavírus em fevereiro de 2020.

