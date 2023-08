Crise na 123milhas: clientes reclamam da política de reembolso

Consumidores que tiveram a emissão de passagens suspensa pela 123milhas foram às redes sociais para reclamar da forma de reembolso determinada pela companhia. A empresa vai emitir vouchers, mas esses vales são parciais, e não cumulativos.

Dessa forma, uma compra de passagens que somou R$ 2 mil pode ser fracionada em vouchers de R$ 500. Além disso, os vales podem ser usados apenas para comprar produtos do próprio site da 123milhas.

A 123milhas suspendeu a venda e a emissão de passagens com embarque previsto entre setembro e dezembro deste ano, sob alegação de que as tarifas aéreas subiram e que os juros estão altos. Os ministérios da Justiça e do Turismo anunciaram uma investigação sobre o cancelamento de pacotes pela empresa.

Neste tuíte, um cliente explica que o voucher foi dividido.

eu realmente queria revolver minha situ com a 123 Milhas sem precisar me desgastar ainda mais na justiça, mas eles tão de joelhos aqui me PEDINDO um processo.



O Voucher (que já era um absurdo), vem dividido em várias partes e só é possível usar UM voucher por compra. pic.twitter.com/MMhMXhBUiN — Feliz Prado (@pradoluisfelipe) August 20, 2023

Outro cliente relata situação semelhante.

123 milhas. Olha a opção q me deram. Sendo que só pode usar 1 voucher por compra…kkkkkkkkkkkkkkk

É rir pra não chorar! pic.twitter.com/ayRD1HbSnh — Lano Alves (@AlvesLano) August 19, 2023

Uma cliente também se queixa dos vouchers e explica que não será possível comprar outra passagem.

Olha o valor que a 123 milhas vai me dar pra eu comprar minha passagem em cima da hora🤡

Sendo que já está em mais de 3 mil reais uma passagem de ida e volta pic.twitter.com/kBMjHYTAcJ — sam❤ (@SamValerio_) August 19, 2023

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que, em caso de falha na prestação do serviço, cabe ao cliente — e não à empresa — escolher como se dará o reembolso do serviço não prestado. Pode ser por voucher ou em dinheiro, mas a escolha é do consumidor.

Por isso, nesse caso, o reembolso é possível mesmo que o contrato disponha de maneira diferente, porque a lei consumerista prevalece sobre o contrato de adesão da empresa, explicou a advogada Renata Abalém, diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (IDC).

Segundo ela, os clientes da 123milhas podem recorrer aos órgãos de defesa do consumidor e à Justiça para reaver o dinheiro gasto.

O secretário nacional do consumidor, Wadih Damous, também disse que a “empresa tem que ressarcir (o consumidor) em dinheiro se ele preferir”.

