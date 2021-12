Depois de 17 anos, SP conclui entrega de linha do metrô

Depois de uma espera de 17 anos, o governo do Estado de São Paulo finalmente concluiu a entrega da Linha 4-Amarela do metrô. A inauguração da estação Vila Sônia está programada para esta sexta-feira, 17.

O novo trecho, de 1,5 quilômetro, vai da Luz (no centro da capital paulista) até a nova estação, que fica na zona oeste.

O projeto, iniciado em 2004 pela gestão do ex-governador Geraldo Alckmin, vinha sendo prometido para ser concluído em 2008 e, depois, em 2014. Em 2007, houve um desmoronamento no canteiro de obras da estação Pinheiros que provocou a abertura de uma cratera de 80 metros de diâmetro. O rompimento do contrato com o consórcio que iniciou as obras ocorreu em 2015.

O governo paulista planeja estender o trecho até Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. A linha tem 11 paradas e quase 13 quilômetros de extensão.

“Quando assumimos a gestão, todos os contratos estavam praticamente paralisados. Conseguimos acelerar os contratos e concluir todas as obras que precisavam ser feitas dentro desta linha”, afirmou o atual secretário de Transportes Metropolitanos, Paulo Galli, ao jornal O Estado de S. Paulo.

A nova etapa das obras tiveram orçamento de R$ 2,1 bilhões para erguer cinco estações, incluindo a ampliação de Butantã a Vila Sônia e a complementação do pátio de manutenção, além da compra de sistemas elétricos e auxiliares.

Inicialmente, a estação funcionará das 10h às 13h em dias úteis, sábados e domingos, com cobrança de tarifa. A fase de testes vai até março do ano que vem, com ampliação gradual do horário. Com o pleno funcionamento, a estimativa é que a estação atenda até 86 mil pessoas por dia. O total de passageiros na linha deve subir para 896 mil diários.

Com informações do jornal O Estado de S. Paulo