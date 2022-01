Depois de comer chocolate no ar e anunciar reportagem errada, jornalista é demitida

Mariana Fanti deixou a Jovem Pan após protagonizar gafes no ar

A jornalista Mariana Fanti foi demitida da Jovem Pan após uma série de gafes no ar. Na mais recente delas, comeu um pedaço de chocolate ao vivo enquanto apresentava o “Jornal da Manhã Segunda Edição” (vídeo abaixo).

Segundo o Notícias da TV, do portal UOL, em um vídeo compartilhado internamente entre funcionários da emissora, ela aparece dividindo a tela com o comentarista Miguel Daoud, que fazia uma análise política sobre a fome no Brasil.

Sem perceber que estava no ar, a jornalista colocou um pedaço de chocolate na boca e começou a mastigar. Ela ainda vira para o lado para falar com alguém e gesticula. O câmera, então, tira a apresentadora da imagem.

O deslize da comunicadora havia acontecido em 23 de dezembro, durante a escala de plantão dos jornalistas da Jovem Pan. No dia 21, também no revezamento dos profissionais, Mariana já havia cometido outro vacilo.

Depois da entrada de um repórter do Rio de Janeiro, a âncora foi flagrada com a cabeça baixa, parecendo estar mexendo no celular.

Além de demorar para reagir na frente da câmera, a agora ex-funcionária da Jovem Pan se atrapalhou para introduzir uma reportagem. Ela chamou o repórter Rodrigo Viga, enquanto a matéria era de Camila Yunes.

Devido ao recesso de fim de ano, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, dono da emissora, estava viajando e só tomou conhecimentos dos fatos na última terça-feira 4, quando retornou ao trabalho. Ele determinou a demissão da profissional.

A Jovem Pan disse que “não comenta assuntos internos da emissora”. Em seu perfil no Instagram, Mariana Fanti publicou um Storie nesta quarta-feira 5, dizendo: “Acreditar que o melhor de Deus está por vir é uma decisão pessoal”.