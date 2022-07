Depois de manifestação no Iguatemi, MTST protesta em frente ao prédio da Jovem Pan

Militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) realizam um protesto na entrada do prédio que abriga a Jovem Pan, nesta quarta-feira, 13, na capital paulista. O ajuntamento criticou a emissora por ela supostamente não ter preservado a identidade da mulher vítima de estupro durante um parto.

Em imagens divulgadas na internet, é possível ver ataques escritos em cartazes que chamam a emissora de “rádio baixa, machista e misógina”.

O ato do MTST na Jovem Pan ocorreu pouco mais de um mês depois da invasão promovida pelo ajuntamento ao Shopping Iguatemi, na cidade de São Paulo. Durante o “ato contra a fome no Brasil”, os esquerdistas criticaram os ricos e empresários.

Nesse momento as mulheres do MTST estão na frente do prédio da @JovemPanNews denunciando o fato de não terem preservado a identidade da mulher vítima de violência durante o parto. pic.twitter.com/3v9sRq0R4J

— MTST (@mtst) July 13, 2022