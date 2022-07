Depois de prejuízo bilionário, Gol pretende reduzir número de voos

Não decolou: resultado negativo do trimestre reverte lucro obtido no ano passado | Foto: Divulgação/Gol

A Gol Linhas Aéreas registrou um prejuízo de R$ 2,8 bilhões no segundo trimestre deste ano. Com isso, a companhia prevê cortar em cerca de 10% a oferta de voos para agosto e setembro. No mesmo período de 2021, a aérea teve um lucro de R$ 643 milhões.

“Prevemos que as tarifas vão continuar altas na segunda metade do ano, mas conseguimos oferecer preços mais atrativos desde que o cliente se programe para viajar com antecedência”, disse na sexta-feira 29, em teleconferência, o presidente da empresa, Celso Ferrer.

Com esse cenário, a Gol projeta para o segundo semestre passagens aéreas mais caras. “O inventário já está com um patamar de tarifas mais saudável, capaz de fazer frente ao aumento do combustível, e a curva de tarifas está mais distribuída para democratizar o transporte aéreo mesmo num cenário de custos altos.”

A companhia vai rever a perspectiva para 2022, com redução da projeção de taxa de ocupação média de 82% para 80% no ano, além da diminuição da oferta consolidada medida pelo assento quilômetro ofertado (ASK) para o ano. Segundo executivos, uma das medidas adotadas pela companhia foi reorganizar a oferta em determinadas rotas, como na ponte aérea.

O presidente da empresa afirmou que, para enfrentar os preços mais altos do combustível, tanto a Gol quanto suas concorrentes estão reduzindo voos.

“Está muito claro que o patamar de custos será bem mais alto no segundo semestre, com petróleo a US$ 100 o barril ou mais e dólar acima dos R$ 5 com a volatilidade das eleições. Esperamos uma racionalização maior por parte do mercado como um todo.”