Depois de um mês internado, Pelé recebe alta

O ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, recebeu alta na manhã desta quinta-feira, 30, depois de ficar um mês internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, em razão da descoberta de um tumor no cólon (uma parte do intestino).

De acordo com boletim médico, o Rei seguirá em quimioterapia após a retirada do tumor no intestino, em 4 de setembro.

-Publicidade-

Leia também: “Pelé anuncia ‘IPO humano’”