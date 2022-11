Depois do transsexual, bissexual e panssexual, vem aí o sapiossexual

Embora tenha surgido no início dos anos 2000, o termo voltou com força neste ano | Fotomontagem/Revista Oeste/Shutterstock

A cozinheira Bela Gil, que atua na equipe de transição do presidente eleito, Lula (PT), declarou-se uma pessoa “sapiossexual”. Trata-se de um indivíduo que tem atração sexual ou romântica por alguém educado, ou inteligente.

Nesse sentido, uma “boa conversa” e a troca de conhecimento agem como o principal, se não o único, agente responsável pela criação da relação do indivíduo “sapiossexual”. O termo vem do latim sapio e significa “sábio”.

“Minha autoestima e senso de beleza estão muito relacionados ao intelecto”, disse Bela, em entrevista ao podcast Mil e uma Tretas, que foi ao ar na segunda-feira 14. “Eu sou sapiossexual, me atraio por pessoas inteligentes, não necessariamente bonitas. Para que eu vou botar silicone, entendeu? Deixa eu ler um livro, porque vai funcionar muito mais.”

Embora tenha surgido no início dos anos 2000, o termo “sapiossexual” voltou com força neste ano, sobretudo com a popularização de aplicativos de relacionamento. Um app de encontros chamada Sapio foi lançado recentemente, prometendo ser “o único que chega ao fundo das pessoas por meio de suas experiências vividas, opiniões sinceras e paixões ousadas”.

