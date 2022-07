Desenhos milenares são encontrados na fronteira do Acre com a Bolívia

Novos geoglifos registrados no Acre | Foto: Diego Gurgel/Secom Governo do Acre

Novos geoglifos, desenhos milenares escavados na terra, foram encontrados na fronteira entre o Acre e a Bolívia. Pesquisadores acharam as figuras durante um voo sobre o Centro Integrado de Operações Aéreas do Acre (Ciopaer).

Ao todo, foram encontrados três conjuntos de grandes círculos e quadrados próximos uns dos outros. A informação foi divulgada na quinta-feira 30, pelo governo local.

“Só foi possível enxergá-los graças à angulação acentuada dos raios solares da manhã”, disse Diego Gurgel, fotógrafo que acompanhou o novo registro, à agência de notícias do governo. “Caso contrário, seria praticamente impossível, pois não produziriam uma sombra.”

Os desenhos estão localizados na margem esquerda do Rio Rapirrã, entre os municípios de Capixaba e Plácido de Castro. Os geoglifos são construções feitas por povos ancestrais que moravam na região onde atualmente o Acre está localizado.

Em 2000, foram realizados os primeiros registros dos desenhos milenares. Atualmente, as fotos fazem parte do acervo fotográfico da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Acre. Em 2005, o Grupo de Pesquisas dos Geoglifos da Amazônia Ocidental foi consolidado.

A organização já realizou escavações, fotos aéreas e uso do Light Detection and Ranging — sensor de medição e topografia a laser. De acordo com o governo, as novas imagens são importantes para registros históricos.

Ao todo, o Estado possui mais de mil geoglifos registrados. Eles datam entre 1,5 mil a 2 mil anos. Os desenhos deixaram de ser construídos ou abandonados por volta do ano 1200, três séculos antes da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil.