Dados do programa de financiamento da plataforma Prevaler, especializada em educação, mostraram quais são os cursos de ensino superior favoritos de pessoas com mais de 40 anos.

A plataforma Gupy, especializada em recrutamento e seleção, fez um levantamento, em 2021, que revelou um aumento de pouco mais de 200% na contratação de pessoas com idade entre 40 e 50 anos.

De acordo com a pesquisa, 10% dos candidatos contratados para as 60 mil vagas publicadas mensalmente na plataforma têm mais de 40 anos.

A seguir, confira os cursos mais procurados por essa parcela da população:

Saúde

Cursos como enfermagem, fisioterapia e nutrição são a escolha de mais de 15% das pessoas com mais de 40 anos. Entre os mais procurados, também estão os cursos de psicologia e fonoaudiologia.

Advocacia

Direito é outro curso favorito. A profissão permite se inscrever em concursos públicos específicos, que contam com boa remuneração — além da chance de atuar como advogado.

Educação

A pesquisa da Prevaler destacou também que cursos na área da educação estão entre os mais procurados por pessoas com mais de 40 anos | Foto: Reprodução: Free Pik

A pesquisa também destaca a procura por cursos da área da educação, como pedagogia — além daqueles com opção para licenciatura, como letras, biologia, geografia, química, história, matemática e física.

Varejo

Quase 20% dos contratados para o setor varejista possuem mais de 40 anos, segundo a pesquisa. Eles podem se formar em gestão comercial, administração e marketing. Há ainda a opção de fazer um curso técnico na área.

Siderurgia

O curso de siderurgia emprega profissionais formados nos diversos tipos de graduação em engenharia, como a elétrica e a de produção — essa última, mais próxima do curso de administração. Pessoas diplomadas na área com mais de 40 anos podem trabalhar no setor privado, como em multinacionais, ou para obras de gestão pública.

Telecomunicação

Representando aproximadamente 10% das pessoas com mais de 40 anos contratadas em 2021, o setor das telecomunicações envolve processos de comunicação entre sistemas e equipamentos e trata da correção de falhas de software, por exemplo.

Tecnologia da informação

Pessoas com mais de 40 anos também procuram se especializar em áreas relacionadas à tecnologia da informação | Foto: Reprodução: Free Pik

Refere-se à área que engloba ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, gestão de tecnologia da informação, sistemas de informação e engenharia da computação. Esses profissionais estão aptos a lidar com recursos tecnológicos, bem como com o processamento de dados.