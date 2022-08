Educação no Brasil: ‘Uma máquina de analfabetismo funcional’

A economista Marina Helena comenta a qualidade do ensino no país

Marina Helena, economista e candidata a deputada federal por São Paulo pelo partido Novo, foi a convidada do programa As Liberais da última semana.

Entre vários assuntos, Marina falou sobre o custo de cada aluno no município de São Paulo: “Aqui no município de São Paulo, o município cuida mais do ensino infantil e fundamental, e um aluno custa em média R$ 1,5 mil por mês”.

Ela ainda completa dizendo que grande parcela desses alunos, quando chegam à universidade eles não sabem interpretar um texto: “38% dos nossos alunos universitários são analfabetos funcionais, eles leem um texto, mas são incapazes de entender”.

