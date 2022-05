Em vídeo, veja como vai ficar o novo Pacaembu

Capacidade do estádio vai passar de 40 mil para 25 mil espectadores | Foto: Bruno Freitas/Revista Oeste

Hotel, espaço para entusiastas de videogames e centro de eventos vão estar entre as novidades do estádio

Querido por paulistanos e forasteiros que adotaram São Paulo, o Pacaembu não recebe partidas de futebol desde fevereiro de 2020. O estádio atualmente passa por um ousado projeto de modernização, que espera oferecer à cidade um novo espaço de convívio, que vai muito além do esporte.

Quando concluído, o novo Pacaembu terá a capacidade reduzida, de 40 mil para 25 mil espectadores. No subsolo, o complexo vai contar com um centro de eventos de 8 mil metros quadrados. Embaixo de um dos setores de arquibancada, vai existir uma arena de esportes eletrônicos, no qual cem pessoas poderão jogar de forma simultânea.

Já no lugar do setor de arquibancada conhecido como Tobogã será erguido um edifício multifuncional de nove andares, sendo quatro deles subterrâneos. Em três de seus pavimentos vai funcionar um hotel.

O espaço vai contar ainda com um estacionamento no subsolo, além de um centro de medicina esportiva e de uma galeria de arte. O complexo também terá cafés, lojas e escritórios.

A expectativa é que o estádio volte a receber eventos de grande porte, como jogos de futebol, no segundo semestre de 2023. Atualmente um espaço construído dentro do gramado, chamado de Pavilhão Pacaembu, tem recebido shows e eventos de médio porte.

Veja como vai ficar o Pacaembu:

