Embaixada do Brasil na Ucrânia transferida para a Moldávia

O Ministério das Relações Exteriores mudou a sede da embaixada do Brasil na Ucrânia para Chisinau, capital da Moldávia. Segundo a Agência Brasil, o embaixador na Ucrânia, Norton de Andrade Mello Rapesta, que acumula a função de embaixador na Moldávia, “passará a gerir a embaixada e a ocupar-se dos trabalhos de análise política a partir de Chisinau, capital daquele país, onde já está em funcionamento posto de atendimento consular a cidadãos brasileiros evacuados do território ucraniano”.

“Os cidadãos brasileiros na Ucrânia continuam a contar com apoio de funcionários locais da embaixada em Kiev”, informou o Itamaraty, “bem como das embaixadas do Brasil na Polônia, Romênia, Hungria e Eslováquia, que seguem operando núcleos de apoio a brasileiros que estejam deixando a Ucrânia”. O plantão consular atende pelo número +55 61 98260-0610. Outros plantões na região podem ser acessados através de site do Ministério das Relações Exteriores.