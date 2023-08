Empresário morre em acidente de carro um ano depois de perder o filho da mesma forma

O empresário Roberto Lana morreu em um acidente rodoviário. Ele não sobreviveu ao se envolver numa colisão entre um carro e uma carreta na BR-470, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O caso ocorreu na quinta-feira 10

Dessa forma, Lana teve destino similar ao de um ente querido. Isso porque um dos dois filhos dele morreu depois de um acidente de trânsito na BR-101, em 2022.

publicidade

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Fiat Picanto conduzido por Lana, de 50 anos, bateu de frente contra a carreta, que transportava uma carga de frios. A ocorrência foi no km 82 da BR-470.

Os bombeiros informaram que o empresário já estava sem vida quando foi retirado das ferragens. Não havia outras pessoas no carro. O condutor da carreta foi encaminhado ao hospital com lesões leves.

Leia mais: “Autor de ataque a creche em Santa Catarina é condenado a mais de 300 anos de prisão”

Devido ao acidente, a carreta ficou atravessada na pista e o trânsito precisou ser interditado nos dois sentidos da BR-470. O local foi liberado no início da tarde. Nas redes sociais, amigos e parentes prestaram homenagens ao empresário.

“Você foi um exemplo de pessoa, como pai, como um profissional exemplar”, publicou um amigo de Lana. “Vai lá encontrar teu filho amado, que com certeza está com muita saudade de você.”

Empresário é a quarta pessoa que morre na BR-470 em uma semana

Um grave acidente entre uma van e um caminhão matou três pessoas e deixou outras oito feridas na rodovia BR-470, no Vale do Itajaí, na última sexta-feira, 4. As vítimas eram empreiteiros da região e seguiam para o local de trabalho quando aconteceu o acidente.

O caminhão tinha como destino Rio do Sul (SC) e levava carga de 32 toneladas de matéria-prima para produção de ração, conforme os bombeiros.