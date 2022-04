O edital com as datas de inscrições e provas ainda não foi divulgado | Foto: Reprodução/Fábio Rodrigues - Agência Brasil

A partir da próxima segunda-feira, 4 de abril, os estudantes que queiram fazer o Exame Nacional do Ensino Médio 2022 (Enem) poderão pedir a isenção da taxa de inscrição. O prazo de solicitação vai até 15 de abril. O valor da taxa de inscrição da edição mais recente do Enem foi de R$ 85. Os pedidos de isenção devem ser feitos na página do participante.

O mesmo prazo vale para estudantes isentos da taxa no Enem 2021, que, por algum motivo, faltaram na prova e desejam gratuidade na edição deste ano mesmo assim. Esses estudantes devem enviar algum documento que justifique a falta na edição anterior. O cronograma oficial do Enem foi publicado no Diário Oficial da União, na quarta-feira 30.

Os resultados da justificativa de ausência e da isenção da taxa serão divulgados em 22 de abril na página do participante. Aqueles que tiverem a solicitação de isenção negada poderão recorrer entre 25 e 29 de abril, esse resultado será divulgado em 6 de maio.

Para participar do Enem também é necessário fazer a inscrição no exame. O edital com as datas de inscrições e provas ainda não foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais.

Direito à isenção

De acordo com o Enem, tem direito a isenção todos os participantes que:

Estão cursando a última série do ensino médio em escolas públicas neste ano;

Estudaram o ensino médio completo em escolas públicas ou sejam bolsistas integrais em escolas particulares — esses candidatos precisam ter a renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, ou seja R$ 1,8 mil por pessoa;

São membros de família de baixa renda, e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programa Sociais do Governo Federal — é necessário informar o Número de Identificação Social;