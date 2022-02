Chuvas elevam reservatórios e governo reduz uso de termelétricas

Com o aumento do nível dos reservatórios em diversas regiões do país, o governo federal limitou a geração de energia a partir das termelétricas.

Agora, o montante é de 10 giga-watts médios (GWmed), incluindo a quantidade importada. Antes o limite era de 15 GWmed diários.

A decisão foi tomada durante reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) na quarta-feira 2.

“Diante dos resultados apresentados, considerando a continuidade da recuperação dos armazenamentos de relevantes reservatórios de usinas hidrelétricas, o atendimento aos usos múltiplos da água e as incertezas intrínsecas associadas à evolução da estação chuvosa em 2022, o CMSE manifestou-se pela redução da intensidade das medidas excepcionais para o atendimento à carga e a garantia do atendimento em 2022, cuja aplicação continuará a ser reavaliada periodicamente, em reuniões técnicas”, afirmou o Ministério de Minas e Energia em nota.

No mesmo encontro, o grupo de trabalho também reduziu o teto de custo de operação do Sistema Interligado Nacional (de R$ 1 mil para R$ 600/MWh) para os despachos termelétricos e para importação de energia elétrica dos países vizinhos.

Durante o período seco do ano passado o Brasil chegou a utilizar recursos com custo superior a R$ 2 mil/MWh para enfrentar a crise hídrica.

Em nota, a pasta informou que a mudança na política operativa deverá se traduzir em redução dos custos percebidos pelos consumidores de energia elétrica.

Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, os reservatórios do subsistema Sudeste/Centro-Oeste — o principal do país — ocupavam quase 20% da capacidade máxima no início de dezembro. O índice subiu para 26% em janeiro e alcançou 42% no início deste mês.