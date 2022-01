Entrada de meteoro na atmosfera é vista no interior de MG

A entrada de um meteoro na atmosfera da Terra foi vista por moradores de cidades do Triângulo Mineiro na noite de sexta-feira 14. Há possibilidade de que fragmentos tenham atingido o solo, e estudos para analisar o local da eventual queda já foram iniciados.

Nas redes sociais, o fenômeno foi relatado por moradores de pelo menos seis cidades mineiras: Uberlândia, Patos de Minas, Nova Ponte, Santa Juliana, Pedrinópolis e Perdizes. De acordo com os depoimentos, foi possível observar um rastro de luz no céu e, pouco depois, um estrondo.

A entrada do meteoro foi confirmada pela Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon), que publicou vídeos nas redes sociais. As imagens também foram divulgadas pelo Observatório IDS.

“O clarão foi intenso. Recebemos relatos de várias pessoas da região, inclusive algumas pessoas de Uberlândia relataram ter ouvido um estrondo”, informou o órgão. “Estamos trabalhando para saber se há chances de meteoritos terem atingido o solo. Caso alguém ache alguma pedra suspeita, poderá entrar em contato que verificamos se pode se tratar de um meteorito gerado durante a queda. Essas pedras geralmente têm uma coloração preta queimada.”

O coordenador do Observatório de Astronomia de Patos de Minas, Gilberto Dumont, afirmou que estações de outros Estados também registraram a entrada do meteoro.

“Em Patos, foi visto também, mas não ouviram o barulho, provavelmente pela distância. Alguns colegas que possuem estação de registro de meteoros também já postaram no grupo”, disse. “Até uma estação em Bauru (SP) chegou a registrar, mas bem próximo ao horizonte. Pelo brilho e pelo barulho, alguns colegas já trabalham com a hipótese que algum fragmento tenha chegado ao solo”, completou.

