Escola Avenues se desculpa por frase de Hitler em anuário

Estudante citou ditador nazista no documento

Depois de causar polêmica por um aluno ter sido humilhado por um professor, a escola Avenues voltou ao noticiário nesta semana. Isso porque um estudante do colégio citou uma frase de Adolf Hitler no anuário impresso da instituição.

“Qualquer um pode lidar com a vitória, mas só os poderosos podem suportar a derrota”. Abaixo da declaração, o aluno pôs o nome do ditador alemão. A Avenues é a escola mais cara da capital paulista, com mensalidade de R$ 12 mil.

Ao tomar ciência do caso na quinta-feira 3, a escola enviou um comunicado aos pais e responsáveis: “Embora a frase não seja ofensiva, o fato de ser uma citação de Adolf Hitler é extremamente ofensivo e não tem lugar no nosso anuário.”

Assinada por John Ciallelo, diretor do ensino fundamental 2 e ensino médio do colégio, a nota lamenta o ocorrido e admite que a instituição não identificou a frase durante o processo de revisão do anuário distribuído aos alunos.

A escola Avenues informou estar coletando todos os exemplares já entregues para reimprimir a página sem a citação. “Faremos o mesmo nos outros anuários antes de distribuí-los aos alunos do 6º ao 11º ano.”

Segundo Ciallelo, o caso envolvendo o aluno vai ser resolvido internamente. Além disso, a instituição garantiu estar em contato com a Federação Israelita para se desculpar.

Professor da escola Avenues humilha aluno que defendeu o agronegócio

Durante uma palestra da indígena Sônia Guajajara na Escola Avenues, em São Paulo, um aluno foi humilhado por Messias Basques, um professor da instituição. Isso porque, depois de ouvir a apresentação da ex-candidata à Vice-Presidência, recheada de críticas ao agronegócio brasileiro e ao governo federal, o estudante pediu a palavra e expôs suas discordâncias.

“Quando você entender o que é ser uma pessoa deste tamanho, lembrará deste dia com muita vergonha”, advertiu o professor. “Então, a minha recomendação é a seguinte: respeite-me, porque sou doutor em Antropologia. Não tenho opinião, sou especialista em Harvard. Isso é ciência. No dia em que você quiser discutir conosco, traga seu diploma e sua opinião, fundamentada em ciência. Aí sim poderá discutir com um especialista em Harvard.”

Após o caso, descobriu-se que Basques não tem diploma em Harvard. A escola mantém o educador no quadro de funcionários.