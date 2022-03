Escolas Abertas: grupo pede fim da obrigatoriedade do uso de máscara pelas crianças

O Movimento Escolas Abertas promoveu uma manifestação nesta segunda-feira, 7, na Santa Cecília, região central de São Paulo. O grupo protesta contra a obrigatoriedade do uso de máscara pelas crianças nas escolas paulistas. A partir da próxima quarta-feira, 9, o uso do equipamento em locais abertos será facultativo — com exceção das instituições de ensino.

“As escolas foram os ambientes mais seguros desde o início da pandemia”, afirmou uma das manifestantes. “As crianças fazem parte do grupo de menor risco de contaminação pela covid-19. Diversos setores estão funcionando normalmente. É preciso rever os protocolos sanitários.”

Para ironizar as medidas adotadas pelo governo paulista, o grupo levou ao local do protesto uma bateria de escola de samba. “Ao mesmo tempo em que as escolas estão fechadas, os adultos se divertem”, criticou uma das porta-vozes do movimento. “Não há direito à educação neste Estado.”

Na contramão do mundo

Os Estados Unidos e países europeus flexibilizaram o uso de máscara pelas crianças em escolas. Agora, a ideia começa a ganhar força no Brasil. No Rio Grande do Sul, por exemplo, foi suspensa a obrigatoriedade do uso de máscara para menores de 12 anos.

Estudos científicos sobre o tema não são conclusivos. Alguns mostram resultados importantes do uso de máscara nas interações com professores e colegas. Outros não reportam esses efeitos.

