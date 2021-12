Espanha registra protestos contra passaporte sanitário

Quase 90% da população do país com mais de 12 anos já está vacinada

Manifestantes se reuniram neste sábado, 11, em Barcelona em protestos contra a obrigatoriedade do passaporte sanitário. Em outubro, as autoridades da região autônoma implantaram a exigência para o documento que comprove a vacinação contra a covid-19.

“Passaporte sanitário = Estado totalitário”, estava escrito em uma das faixas carregadas no centro da cidade da Catalunha. Um grupo portava cartazes que diziam: “Não ao passaporte nazista”, “governos e sanitaristas = assassinos” e “Passaporte Covid: ditadura”. Uma imagem comparava o a suástica nazista a um QR Code. “Não é uma pandemia, é uma ditadura”, gritavam.

O ato reuniu cerca de 1,5 mil participantes, conforme informações da AFP. A polícia local informou que os manifestantes querem que mobilizações aconteçam todos os sábados, “até que, por amor à vida e à liberdade, seja revogado” o passaporte sanitário. As autoridades regionais determinam as políticas de Saúde na Espanha. Ou seja: elas decidem como enfrentar a pandemia em nível local.

Na Catalunha, 86% da população com mais de 12 anos já completou o ciclo vacinal contra a covid-19. Assim, o número está próximo da vacinação no restante da Espanha (89%). O país utiliza os imunizantes desenvolvidos pelas farmacêuticas da Pfizer, AstraZeneca, Moderna e Janssen.

Desde que a pandemia teve início, 5,3 milhões de moradores da Espanha se contaminaram com o novo coronavírus. Deles, cerca de 4,9 milhões estão curados e 88 mil morreram. Atualmente, os casos ativos no país são cerca de 260 mil, de acordo com números do site Worldometers, que monitora a pandemia pelo mundo.