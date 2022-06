Decisão do Superior Tribunal de Justiça endureceu regras para as buscas pessoais

Os Estados brasileiros decidiram que as abordagens policiais preventivas continuarão sendo realizadas pelas polícias. Isso aconteceu na semana passada durante uma reunião entre os secretários estaduais de Segurança Pública.

O encontro foi realizado depois da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que endureceu as regras para as buscas pessoais sob a justificativa de combater o preconceito e o racismo estrutural. Para os representantes dos governos estaduais, haveria graves consequências ao restringir as abordagens policiais.

Na avaliação do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp), o STJ analisou um caso isolado que aconteceu na Bahia. “Por isso, a decisão não tem o poder de limitar que as abordagens sejam realizadas quando houver fundada suspeita”, afirmou Júlio Danilo Souza Ferreira, presidente do Consesp.

O assunto foi parar na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, que discutiu o tema em 2 de junho. Um projeto de lei deve ser apresentado nos próximos dias para determinar a competência dos agentes de segurança para fazer as buscas pessoais como instrumento de policiamento preventivo.

O caso

A decisão do STJ foi tomada depois de uma denúncia de tráfico de drogas contra um rapaz abordado por policiais na Bahia. Com ele, foram encontradas em uma mochila 72 porções de cocaína, 50 de maconha e uma balança digital.

A defesa do homem, preso em flagrante, recorreu da condenação em primeira instância. Ao avaliar o caso, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) decidiu manter a condenação. Em novo recurso, a questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça.

O STJ, por outro lado, ressaltou que a busca pessoal foi irregular, porque os policiais não descreveram precisamente o que havia motivado a suspeita. Como efeito, o tribunal de Brasília decidiu trancar o processo e considerou ilegítimas as provas coletadas na abordagem.

Em seu voto, o ministro Rogerio Schietti Cruz, relator do caso, determinou que todos os governadores estaduais fossem notificados, a fim de que colocassem as corporações policiais a par da decisão.

Para justificar seu voto, acompanhado de forma unânime pelos demais ministros, o relator argumentou que um dos motivos para a decisão é a necessidade de evitar a repetição de práticas que “reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural”.