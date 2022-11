EUA anunciam investimento em níquel e cobalto no Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira, 15, que uma agência norte-americana fará novo investimento de US$ 30 milhões (cerca de R$ 160 milhões) na empresa de mineração TechMet, para transformação dos minerais estratégicos níquel e cobalto no Brasil. A medida faz parte da estratégia da Casa Branca de reduzir a dependência de cadeias de valor dominadas pela China.

Biden anunciou também uma série de outros investimentos na Indonésia, na Índia e em Honduras, pelo programa “Parceria para Infraestrutura e Investimento Global” (PGII, na sigla em inglês), uma iniciativa pela qual o G7, que reúne as maiores economias industrializadas, quer se contrapor ao megaprograma chinês de investimento Nova Rota da Seda.

No caso do Brasil, o presidente dos EUA disse que a US International Development Financial Corporation (DFC) investirá US$ 30 milhões de capital na TechMet Limited, para desenvolvimento de minerais críticos de níquel e cobalto renovável no país.

Segundo comunicado da Casa Branca, a mina brasileira da TechMet produz níquel de fonte sustentável através de um processo de extração que é menos intensivo em água e carbono que os métodos tradicionais. Estima que esse níquel esteja próximo do segmento mais baixo de intensidade de carbono para a produção global desse mineral, que é importante para a indústria de carros elétricos.

A TechMet, com sede em Londres, foi fundada em 2017, por Brian Menell, um sul-africano com experiência em mineração na África, para investir em metais necessários para tecnologias de energia limpa e reciclagem de baterias. O almirante Mike Mullen, ex-presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA, faz parte de seu conselho consultivo.

A mina da TechMet fica no Piauí. Minerais críticos, como terras raras, lítio, cobalto, nióbio, são essenciais para muitas tecnologias modernas e para a segurança nacional e econômica. E são insumos-chave em tecnologias de energia limpa, como baterias, veículos elétricos, turbinas eólicas e painéis solares.