Ex-assessor que denunciou vereador Gabriel Monteiro morre em acidente no RJ

Vinícius Hayden Witeze, ex-assessor do vereador carioca Gabriel Monteiro (PL), morreu na noite de sábado 28 em um acidente de carro na região serrana do Rio de Janeiro. A Polícia Civil acredita que não houve participação de terceiros no caso. Witeze denunciou Monteiro por supostos crimes de assédio sexual e moral.

Uma perícia foi realizada na rodovia RJ-130, em Petrópolis, onde o ex-assessor capotou com o carro. Uma mulher ainda não identificada estava com ele e sobreviveu. Ouvida pela polícia, ela descartou participação de terceiros no acidente.

Na última quarta-feira 25, Witeze relatou sofrer ameaças e depôs na Câmara do Rio de Janeiro vestido com colete à prova de balas. O ex-assessor denunciou ter participado de produção, a pedido de Gabriel Monteiro, de dossiês contra outros parlamentares (vereadores e deputados).

No mesmo dia, Heitor Monteiro, outro ex-assessor, também prestou depoimento ao Conselho de Ética da Casa, que pode culminar com a cassação do vereador. Heitor Monteiro afirmou que era responsável pela produção de vídeos particulares do parlamentar.

O vereador Gabriel Monteiro é acusado por mulheres de estupro e assédio sexual. Ele responde pelas acusações na Justiça. Na Câmara, o ex-policial militar corre risco de ser cassado.

‘Vão falar que eu matei’

O vereador se manifestou sobre o acidente envolvendo seu ex-assessor. No Twitter, Monteiro lamentou a morte do assessor e afirmou que, agora, falarão que ele é o responsável pela morte do colega. “Após tentarem me forjar em estupros, pedofilias, assédios, e mil outros crimes. Vão falar que eu o matei. De coração, que ele esteja com Deus. Imagino a dor dos seus pais, pessoas maravilhosas”, disse.

