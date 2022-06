Fabricante de alumínio Norsk Hydro é processada por contaminar rio no Pará

A multinacional norueguesa Norsk Hydro foi acusada pela Justiça holandesa na sexta-feira 24 de causar problemas de saúde e econômicos para os habitantes do município de Barcarena, no Pará, onde mantém a maior refinaria de alumínio do mundo.

A Norsk Hydro está sendo julgada na Holanda, onde tem seis subsidiárias. O país é conhecido por ser engajado nas causas ambientais. Ao todo, nove vítimas e 11 mil famílias da cidade de Barcarena estão processando a Refinaria Alunorte por supostos vazamentos que aconteceram durante 20 anos.

“Muitas pessoas sofreram efeitos horríveis em sua saúde como resultado… Isso há pelo menos duas décadas”, disse Marc Krestin, um dos advogados dos autores da ação, à AFP. “Alguns desenvolveram várias formas de câncer. Outros desenvolveram doenças de pele. Bebês nasceram com o intestino fora do corpo.”

Os afetados pedem compensação moral e material pelos danos causados pela Norsk Hydro do Brasil. Em contrapartida, a empresa nega qualquer culpa no caso. Segundo os advogados dos demandantes, em 2018, fortes chuvas contribuíram para o transbordamento de reservatórios e para a contaminação do sistema de fornecimento de água da cidade. “Grandes quantidades de lama tóxica deixaram o rio vermelho”, afirmaram.

“Sistema robusto e acessível”

Enquanto as deliberações na Holanda acontecem, a multinacional defende a ideia de que as ações sejam abordadas nos tribunais brasileiros. De acordo com a Norsk Hydro, o julgamento em outro país “acarreta o risco de duplicação de trabalho e decisões incompatíveis.”

“O sistema judiciário brasileiro é robusto e acessível, respaldado por garantias constitucionais de ampla defesa e devido processo legal. Além disso, ordens judiciais brasileiras podem ser executadas na Holanda”, escreveu a empresa, em nota.