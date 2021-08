Falta de doses faz prefeitura do Rio adiar vacinação de adolescentes

Rio de Janeiro voltou a sofrer com falta de doses de vacinas contra a covid-19 | Foto: Divulgação/Unsplash

Imunização de jovens com 17 anos só será iniciada depois da chegada de novas remessas

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou o adiamento da vacinação de adolescentes contra a covid-19 por falta de doses suficientes no município. O anúncio foi feito neste domingo, 22, pela Secretaria Municipal de Saúde.

Na segunda-feira 23, a cidade vai realizar uma repescagem do grupo de adolescentes com deficiência, gestantes e puérperas. Pessoas com 25 anos ou mais também poderão se vacinar amanhã.

Segundo a prefeitura do Rio, a imunização dos jovens de 17 anos só será iniciada depois da chegada de novas remessas de vacinas. No sábado 21, a repescagem da vacinação para pessoas de 20 a 29 anos já havia sido cancelada.

