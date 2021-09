‘Farsa patética’, diz Mario Frias sobre declaração de Doria a respeito da reabertura do Museu do Ipiranga

O secretário especial da Cultura, Mario Frias, criticou nesta quinta-feira, 2, o anúncio feito pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), sobre a possível reabertura do Museu do Ipiranga, na capital paulista, no bicentenário da Independência, em 2022.

Em uma postagem no Twitter, o tucano abriu uma “contagem regressiva” para a reabertura do museu, fechado desde 2013 para obras. O governador paulista escreveu que o local está sendo “totalmente reformado com patrocínio do setor privado”.

Leia mais: “Cultura lança edital de R$ 30 milhões para o Bicentenário da Independência”

-Publicidade-

A afirmação incomodou o chefe da área cultural no governo do presidente Jair Bolsonaro. “O sujeito é uma farsa patética. Não vou discutir com alguém que mente patologicamente”, rebateu Frias. “Faz assim, tenta inaugurar a obra sem a minha permissão. Irei aplicar a punição prevista, reprovando as contas da reforma, forçando a devolução de todo investimento.”

O sujeito é uma farsa patética. Não vou discutir com alguém que mente patologicamente. Faz assim, tenta inaugurar a obra sem a minha permissão. Irei aplicar a punição prevista, reprovando as contas da reforma, forçando a devolução de todo investimento. Vai lá, tente inaugurar. pic.twitter.com/GGgNCfXATy — MarioFrias (@mfriasoficial) September 2, 2021

Esclarecendo! Somos um governo sério e transparente. pic.twitter.com/cH06s0zFW0 — MarioFrias (@mfriasoficial) September 2, 2021

Em uma publicação feita ontem nas redes sociais, a Secretaria Especial da Cultura também projetou a reabertura do Museu do Ipiranga para setembro do ano que vem. Segundo a pasta, “o investimento na restauração do novo Museu do Ipiranga significa um resgate do imaginário público de todos os grandes heróis da nossa Independência”.

No dia 10 de agosto, como noticiou Oeste, Mario Frias anunciou o lançamento de um edital de R$ 30 milhões que vai selecionar projetos audiovisuais direcionados à celebração dos 200 anos da Independência.

Leia também: “Tratar Sérgio Reis como ameaça ‘compromete a cultura nacional’, diz Mario Frias”