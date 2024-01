Autora de Profissão Influencer: Como Fazer Sucesso Dentro e Fora da Internet, lançado em 2022 pela HarperCollins Brasil, Fatima Pissarra decidiu ir contra o que ela prega no livro. CEO e sócia da agência de marketing de influência Mynd8, ela decidiu se esconder no ambiente on-line. Excluiu (ou suspendeu) a conta que mantinha no Twitter/X e tornou privado o seu perfil no Instagram.

A mudança de postura de Fatima ocorre em meio às críticas que ela e a empresa que comanda passaram a sofrer de internautas. Até a véspera do Natal de 2023, a Mynd8 divulgava ser parceira de uma rede de perfis de fofocas, num projeto chamado “Banca Digital”. Entre eles estavam Garoto do Blog e Alfinetadas dos Famosos, que disseminaram conteúdo difamatório contra Jéssica Vitória Canedo.

Jovem do interior de Minas Gerais que sofria de depressão, Jéssica foi apontada pelos então parceiros da Mynd8 como suposta nova namorada do humorista Whindersson Nunes. Para isso, Garoto do Blog e Alfinetadas dos Famosos publicaram, sem checar, montagens com uma falsa sequência de trocas de mensagens entre os dois, que negaram ter qualquer nível de relacionamento. Choquei, outro perfil de fofoca que foi parceiro da agência de Fatima até 2021, também propagou o material difamatório.

Aos 22 anos, Jéssica cometeu suicídio, no último dia 22.

‘Isso já passou do limite’, escreveu a jovem Jéssica Vitória Canedo, no Instagram, dias antes de tirar a própria vida | Foto: Reprodução/Instagram

Diante da morte da jovem, os três perfis de fofocas — Alfinetadas dos Famosos, Choquei e Garoto do Blog — e a Mynd8 passaram a ser alvo de críticas por parte de internautas. A agência foi, por exemplo, personagem central do documentário Choquei — Lacrando Vidas. Lançado em 1º de janeiro pelo empresário Daniel Penin no YouTube, o vídeo registra 1,4 milhão de visualizações até a manhã desta quarta-feira, 3.

Produção sobre a “engrenagem” da Mynd8

Em 40 minutos, Penin se propõe a mostrar como funciona o dia a dia de trabalho da Mynd8 na internet. Com Fatima Pissarra de CEO, a cantora Preta Gil como sócia-diretora e o publicitário Carlos Scappini como sócio e diretor de operações, a agência de marketing de influência gerencia — ou gerenciava — a carreira de mais de 400 influenciadores digitais.

No documentário, que tem o suicídio de Jéssica como fio condutor da história, Penin afirma que a Mynd8 consegue movimentar centenas de milhões de internautas para fins comerciais. Para isso, ele se baseou em duas reportagens exclusivas de Oeste. “Como a morte de uma jovem, vítima de difamação do Choquei, está ligada à indústria multimilionária de influenciadores” e “Agência que gerenciava Choquei recebeu R$ 1 milhão em contratos com o governo” foram os conteúdos que ajudaram a embasar o vídeo que viralizou.

Com Choquei — Lacrando Vidas, os nomes de Fatima Pissarra e da agência de marketing de influência provocaram discussões nas redes sociais. O termo Mynd8 chegou a entrar para a lista de assuntos mais comentados entre usuários do Twitter/X no Brasil na noite desta terça-feira, 2.

Fatima, Preta e Carlos: o trio que comanda a agência Mynd8 | Foto: Reprodução/Mynd8

Acostumada a receber elogios da imprensa, Fatima Pissarra some do Twitter

Diante da série de críticas, Fatima Pissarra excluiu o perfil que mantinha desde agosto de 2008 no Twitter/X. Nesta quarta-feira, 3, quem acessa o @fatimapissarra se depara com a informação de que a conta não existe.

Alvo de críticas, Fatima Pissarra excluiu perfil no Twitter/X | Foto: Reprodução/Twitter/X

A empresária estava sem postar no Twitter/X desde outubro de 2022. Antes da exclusão do perfil, usuários da rede social resgataram mensagens de Fatima. Em 31 de outubro de 2019, ela lamentou o fato de a maioria dos brasileiros ter eleito Jair Bolsonaro como presidente um ano antes.

“Sinceramente não entendo como uma pessoa em sã consciência votou no Bolsonaro”, afirmou a CEO da Mynd8.

Apesar da exclusão da conta, o serviço de cache do Google confirma o teor da postagem de Fatima.

CEO da Mynd8 usou as redes sociais para criticar os eleitores de Jair Bolsonaro | Foto: Reprodução/Twitter/X

Fora o abandono no Twitter/X, Fatima mudou de postura no Instagram. Nesta terça-feira, ela tornou o perfil privado. Dessa forma, o acesso às postagens feitas por ela ficam restritas somente aos seus seguidores. A partir de login por meio de quem já a seguia na plataforma atesta-se: até a manhã desta quarta-feira, 3, não há menção alguma ao caso que teve como desfecho o suicídio de Jéssica.

Empresária restringiu acesso ao seu perfil no Instagram; na rede, não há manifestação alguma dela sobre o caso Jéssica Vitória Canedo | Foto: Reprodução/Instagram

As críticas em meio ao lançamento do documentário de Penin apresentam uma nova realidade para Fatima. Até então, ela aparecia na mídia em reportagens elogiosas.

Em julho de 2022, ela ganhou um perfil laudatório por parte do site da revista Glamour, do Grupo Globo. Já em janeiro de 2023, foi a fez da página on-line da Vogue, outra marca do Grupo Globo, publicar entrevista com Fatima, com direito a uma apresentação elogiosa; afinal, ela foi tida como alguém que “faz e acontece”. Em fevereiro de 2022, a empresária surgiu sorridente em foto na reportagem do portal UOL que a definiu como “a mãe” de 350 influenciadores digitais.

Site da Mynd8 fica fora do ar

Fatima Pissarra não é a única da história a fica off-line. Nesta terça-feira, o site oficial da Mynd8 saiu do ar — e não voltou até as 11h11 desta quarta-feira.

Antes, a empresa já havia omitido a parceria que mantinha com Garoto do Blog e Alfinetadas dos Famosos, dois dos perfis que difamaram Jéssica e Whindersson. Ambas as páginas de fofocas constavam na chamada “Banca Digital”, que foi excluída do site da agência de marketing de influência em 24 de dezembro, conforme registrou Oeste junto a serviços que armazenam arquivos de domínios na internet.

Alfinetadas dos Famosos/Alfinetei e Garoto do Blog apareciam em lista de parceiros da ‘Banca Digital’, projeto da Mynd8. Preta Gil é sócia-diretora da agência de marketing de influência que tem Fatima Pissarra como CEO | Foto: Reprodução/Mynd8/Web Archive

Até o momento, o único posicionamento por parte da Mynd8 sobre a campanha de difamação contra Jéssica se resume a uma nota divulgada em 26 de dezembro, quatro dias depois da morte da jovem. No conteúdo, a agência sob comando de Fatima Pissara afirma lamentar “profundamente” o desfecho da história, mas negou ter quaisquer relações com os conteúdos fraudulentos que circularam nas redes sociais.

Na nota, a Mynd8 afirmou que não mantém nenhuma parceria com o Choquei desde 2021. A agência, contudo, não mencionou o fato de que dois de seus então parceiros — Garoto do Blog e Alfinetadas dos Famosos — também propagaram o material difamatório contra a jovem que acabou por se suicidar.

Empresa divulgou nota à imprensa pelas redes sociais; não há menções aos perfis de fofocas que eram parceiros da agência | Foto: Reprodução/Mynd8/Instagram

