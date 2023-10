Fernando de Noronha: bilionário faz festa de casamento orçada em R$ 10 milhões

Sob o pôr do sol de Fernando de Noronha, o bilionário brasileiro Henrique Dubugras e sua noiva, Laura Fiúza, irão se casar neste sábado, 7, em um evento orçado em R$ 10 milhões.

Na lista de 600 convidados estaria o nome do magnata Bill Gates, segundo a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles. Maroon 5 seria uma das atrações.

Para o evento, o fundador da empresa de cartões de crédito Brex alugou pontos turísticos da ilha paradisíaca. Por dez dias, o acesso a alguns locais ficará restrito apenas aos amigos e familiares dos noivos.

Bilionário Henrique Dubugras e sua noiva, Laura Fiúza, irão se casar em evento faraônico | Foto: Reprodução/Redes sociais

Para ter ideia do tamanho da celebração, ela ocorre no famoso Forte de Nossa Senhora dos Remédios, um dos mais belos cartões postais do Estado de Pernambuco.

O forte está entre os melhores pontos do arquipélago para apreciar o pôr do sol, mas custa caro: pelo aluguel da estrutura, é preciso desembolsar R$ 100 mil por dia.

Contudo, cada detalhe importa para o casal, que fretou uma aeronave somente para levar as flores da decoração do evento.

A festa faraônica já é considerada pelos nativos a maior da história de Noronha.

Ilustre convidado

Dono de uma fortuna estimada em R$ 7 bilhões, Henrique Dubugras empenhou-se para impressionar seus convidados, a exemplo de Bill Gates, o quinto homem mais rico do mundo.

Mas o ilustre amigo do noivo só iria a Noronha de jato. O problema, no entanto, é que a pista destinada a esse modelo de avião está interditada há um ano.

Casamento terá como cenário o pôr do sol de Noronha | Foto: Reprodução/Pixabay

A coluna de Fábia Oliveira apurou também que muitos convidados estão chegando de helicóptero e vários voos da companhia aérea Azul foram fretados por parentes e colegas do casal.

Eles ficarão hospedados nos resorts mais luxuosos do arquipélago, a exemplo da Pousada Maravilha, cuja diária gira em torno de R$ 5 mil.

Hotéis de luxo, como a pousada Maravilha, receberão os convidados | Foto: Instagram/@pousadamaravilha

Sigilo ou multa de milhões

Cerca de 300 pessoas desembarcaram na ilha para trabalhar na celebração. Todos os prestadores de serviços do casamento assinaram um contrato de sigilo com os noivos.

Celulares devem ficar fora do evento, e a multa para quem quebrar o acordo é milionária.

Outra exigência de Henrique Dubugras, que recebeu na ilha o apelido de sheik, é o completo bloqueio de drones na região, na data do matrimônio. Qualquer registro está, portanto, terminantemente proibido pelo bilionário.

E assim, a maior festa de casamento já realizada em Noronha ficará registrada apenas na memória dos nobres convidados.

Por detrás dos muros do forte, a festança será lembrada por sua grandeza e mistério, como uma lenda urbana.