Filmes sobre viagem no tempo para ver neste final de semana

Viajar para o passado de uma forma inusitada com objetivo de resolver um problema e no final conseguir mudar o futuro. Essa é a premissa de diversos filmes sobre viagem no tempo que já foram produzidos. Apesar de serem só histórias, essas obras do cinema prendem a atenção do começo ao fim. Aproveite as dicas de filmes para assistir neste final de semana.

Exterminador do Futuro (Amazon Prime e Apple TV)

Ação e viagem no tempo são as principais premissas da franquia Exterminador do Futuro. No primeiro filme, um robô assassino disfarçado de humano (Arnold Schwarzenegger) viaja de 2029 a 1984 em uma máquina do tempo para matar Sarah Connor (Linda Hamilton). O soldado Kyle Reese (Michael Biehn) também é mandado para o passado com objetivo de proteger Sarah, a mãe do futuro líder dos humanos na guerra contra máquinas que se passa no final dos anos 2020.

De Volta para o Futuro (Amazon Prime e Star+)

De Volta para o Futuro é outra franquia cujo tema é viagem no tempo. No primeiro filme, Marty McFly (Michael J. Fox) volta 30 anos no carro modificado do cientista Doc Brown (Christopher Lloyd). Em 1950, o protagonista precisa fazer com que as versões adolescentes dos pais se apaixonem para que ele continue existindo no futuro.

Efeito Borboleta (Netflix e HBO Max)

A viagem no tempo nesta produção acontece todas as vezes em que um estudante universitário se concentra nas lembranças da infância. Evan Treborn (Ashton Kutcher) volta ao passado e passa a alterar o seu passado e dos amigos. Mas, a cada vez que Evan muda o que aconteceu, o presente se torna cada mais complicado.