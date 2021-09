Fiocruz entrega novo lote de vacinas da AstraZeneca

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) entregou nesta segunda-feira, 20, um novo lote com 937 mil doses de vacina da AstraZeneca contra a covid-19. Do total, 50 mil doses ficaram no Estado do Rio de Janeiro e as demais seguiram para o Ministério da Saúde para ser distribuídas às unidades da federação.

“Assim como na última semana, a fundação fará mais duas entregas para o Programa Nacional de Imunizações (PNI) até o fim da semana, totalizando cerca de 4,6 milhões de doses”, explicou a Fiocruz em nota. Até o fim deste ano, a fundação prevê entregar ao PNI 6 milhões de doses da vacina contra a covid-19, produzidas com ingrediente farmacêutico ativo nacional.

